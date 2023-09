Zum Schulstart nimmt die Polizei verstärkt den Verkehr in den Blick

Seit 12. September haben die Beamten im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Schulumfeld kontrolliert.

Den Schulbeginn hat die Polizeiinspektion Aichach zum Anlass genommen, um alle Verkehrsteilnehmer verstärkt in den Blick zu nehmen. So wurden in der Zeit vom 12. bis 29. September an den Schulen über 200 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wegen Verstößen gegen die Verkehrsregeln beanstandet. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Neben nicht vorhandenen lichttechnischen Einrichtungen an Fahrrädern, dem Führen von Fahrrädern auf dem Gehweg, Verstößen gegen die Gurtanlege- oder Kindersicherungspflichten wurden auch Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Hierbei wurde bei einem Pkw in Griesbeckerzell auf Höhe des dortigen Kindergartens bei erlaubten 30 km/h eine Höchstgeschwindigkeit von 58 km/h gemessen.

Trotz einer in der Gemeinde Kühbach in der Schulstraße aufgestellten elektronischen Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley mussten bei Messungen dort 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die Schüler und Schülerinnen, die sich auf dem Schulweg befanden, wurden bei den Kontrollen in Gesprächen mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Aichach hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit und zur Schutzfunktion der Fahrradhelme sensibilisiert.

Unabhängig von den jährlichen Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizeiinspektion Aichach auch während des laufenden Schuljahres weitere Kontrollen durchführen. (AZ)

