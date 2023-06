Aichach-Friedberg

vor 3 Min.

Zwei Firmen aus Region sanieren den Aichacher Realschulanbau

Der Anbau an die Wittelsbacher Realschule in Aichach wird generalsaniert.

Plus Der Bauausschuss des Kreistags vergibt die Aufträge für Baumeisterarbeiten und Holzbau beim 17,5-Millionen-Euro-Projekt. Start ist in den Sommerferien.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Noch in der Sommerpause beginnt die seit Jahren diskutierte Generalsanierung des rund 50 Jahre alten Anbaus an die Wittelsbacher-Realschule in Aichach. Nach zwei Jahren Bauzeit soll das Projekt abgeschlossen sein. Bauausschuss und Kreistag haben jetzt die wichtigsten Gewerke für den Start vergeben – zum Zug kommen zwei Firmen aus dem Wittelsbacher Land.

Die Baumeisterarbeiten führt das Bauunternehmen Lindermayr aus dem Friedberger Stadtteil Derching aus und die Holzbauarbeiten übernimmt die Aichacher Zimmerei Achter. Die Gerüstarbeiten wurden an eine Neusäßer Firma vergeben. Insgesamt haben die drei Aufträge laut Manuel Hitzler, Leiter der Hochbauabteilung im Bauamt des Landratsamtes, einen Wert von 1,9 Millionen Euro. Das entspricht elf Prozent der gesamten Baukosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen