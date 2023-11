Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Zwei neue Managerinnen für die Öko-Modellregion Paartal

Plus Marianne Deffner und Regina Roland unterstützen jetzt die Öko-Modellregion Paartal. Beide haben schon Erfahrung in Projektarbeit.

Von Gerlinde Drexler

Seit Mai 2019 ist das Wittelsbacher Land auch die Öko-Modellregion Paartal. Sie reicht weit über die Landkreisgrenzen hinaus und soll sich ständig weiterentwickeln und wachsen. Das ist auch das Ziel von Marianne Deffner und Regina Roland. Deffner ist seit Ende Oktober neue Managerin der Öko-Modellregion, die ihre Geschäftsstelle beim Wittelsbacher-Land-Verein in Aichach hat. Roland startet Anfang Januar im Projektmanagement. Beide haben schon Erfahrung in der Projektarbeit.

Die 34-jährige Marianne Deffner ist im Landkreis aufgewachsen und wohnt jetzt in Gallenbach (Stadt Aichach). An der Hochschule Weihenstephan studierte sie Lebensmittelmanagement, arbeitete danach in der Biobranche in verschiedenen Projekten. Bei der Dennree GmbH, einem deutschen Großhandel und einer Marke für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik, war die 34-Jährige im Regionaleinkauf für Biolebensmittel zuständig. Deswegen freue sie sich auch darauf, ihr Wissen in die regionalen Projekte der Öko-Modellregion Paartal einbringen zu können, sagt Deffner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

