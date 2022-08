Friedensfest: Stadt Aichach und Geschäftsleute heißen Augsburger willkommen

Augsburgerinnen und Augsburger sind am Tag des Friedensfestes eingeladen, in Aichach Geschäfte und Museen zu besuchen. Auch eine Stadtführung gibt es.

Am Tag des Friedensfestes, 8. August, ist in Augsburg Feiertag. Und zwar nur in Augsburg. Der Alltag in Aichach läuft ganz normal weiter. Beinahe ganz normal, denn die Stadt heißt Augsburgerinnen und Augsburger an diesem Tag besonders herzlich willkommen. Es sind nicht nur die Geschäfte geöffnet, sondern auch die Museen. Und es wird eigens eine Stadtführung angeboten.

Die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), der Zusammenschluss von Geschäftsleuten in der Innenstadt, wirbt um Kunden aus der Fuggerstadt. Mit dem Zug und Neun-Euro-Ticket sei Aichach rasch zu erreichen, der Stadtplatz liege vom Bahnhof nur wenige Hundert Meter entfernt. In Aichach gebe es nicht nur Mode, Sportartikel und Schuhe, sondern es könne auch eine Reise gebucht, der Wocheneinkauf erledigt werden, es könnten sich Heimwerker eindecken und Autohäuser besucht werden.

Mit der Stadthexe geht's auf Stadtführung durch Aichach

Unter dem Motto "Aichach erleben am Friedensfest" stellt sich auch die Stadt selbst auf Besucherinnen und Besucher aus Augsburg ein, die am Friedensfesttag frei haben und nicht arbeiten müssen. Dazu sind die Museen geöffnet. Das Stadtmuseum und das Wittelsbacher Museum im Unteren Stadttor jeweils von 14 bis 17 Uhr,, aber auch das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach von 10 bis 17 Uhr. Um 14 Uhr ist Treffpunkt im Eichenhain am Tandlmarkt für alle, die eine Stadtführung mit der Stadthexe miterleben wollen. (AZ)