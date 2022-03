Friska Viljor und Granada kommen nach Aichach zum "Stereostrand"

Die "Stereostrand"-Macher geben die ersten sechs Bands für das Musikfestival in Aichach bekannt. Mit dabei sind Bands aus Schweden, Österreich und der Schweiz.

Musik aus Schweden, Österreich und der Schweiz gibt es beim Stereostrand-Festival in Aichach zu hören: Die Veranstalter geben die ersten sechs Bands für das Musikfestival am 12. und 13. August im San-Depot in Aichach. Die größten Namen darunter: Friska Viljor und Granada.

Das schwedische Indie-Pop-Duo Friska Viljor besteht aus den seit Schultagen befreundeten Daniel Johansson und Joakim Sveningsson. Seit 15 Jahren machen sie miteinander Musik und sind für ihre mitreißenden Konzerte bekannt.

Die österreichische Neo-Austropop-Band Granada kommt zum Stereostrand-Festival in Aichach. Foto: Reithofer Media

Granada, die österreichische Neo-Austropop-Band aus Graz, präsentiert sich mit der mediterranen Leichtigkeit der Steiermark. Die fünfköpfige Formation besteht aus dem Sänger und Multiinstrumentalisten Thomas Petritsch (Effi), Akkordeonisten Alexander Xidi Christof, Gitarrist Lukacz Custos, Jürgen Schmidt am Bass und Roland Hanslmeier am Schlagzeug. Im Oktober 2021 erschien ihr neuestes Album "Unter Umständen".

Steiner & Madlaina - das sind Nora Steiner und Madlaina Pollina aus der Schweiz. Sie kennen sich seit ihren Schultagen in ihrer Heimat Zürich und machen Musik irgendwo zwischen Folk und Pop.

Bereits gut bekannt sind im Wittelsbacher Land Schwarzbauer & Maklar. Sie eröffnen den Festivalsamstag auf der Bühnen am Bach. Der Schrobenhausener Liedermacher Kurt Schwarzbauer, der mit seinen bayerischen Mundart-Texten den Leuten aus der Seele zu sprechen scheint, und der international bekannte Konzertgitarrist Peter Maklar aus Aichach machen seit 15 Jahren miteinander Musik. Zusammen singen und spielen sie, was "man sich net sagen traut". Im Herbst 2020 erschien ihre zweite gemeinsame CD "Zeitlang".

Junge Band aus Aichach spielt zur Eröffnung

Schon Tradition bei Stereowald und Stereostrand: Eine junge Band aus der Region eröffnet das Bühnenprogramm am Freitag. Dieses Mal, wie auch schon 2021 beim Corona-bedingt verkleinerten Stereostadion: Laderampe. Die vierköpfige Band aus Aichach haben im Jahr 2018 zunächst als Spaßprojekt von Hannes Harzer (Gesang, Gitarre, Synthesizer) und Simon Echsler (Bass, Gitarre) aus Langeweile gegründet. Als dann im Mai 2019 Simon Immler (Keyboard, Gesang) und im Januar 2020 Francesco Calabrò (Schlagzeug, Gesang) dazustießen und die vier ihren eigenen Proberaum fanden, fingen sie an, selbst komponierte Lieder zu vertonen. Einen ersten Auftritt zu dritt gab es im Herbst 2019, und inzwischen konnten die Musiker auch schon zu viert Auftritte spielen, Corona-bedingt jedoch bisher nur zwei.

In ihrer Musik finden sich Einflüsse aus Pop, Funk, Disco, Polka, Indie, Jazz und auch den 80ern wieder, die Band selbst möchte sich aber keinem bestimmten Genre zuordnen, da die vier Jugendlichen versuchen, mehrere verschiedene Musikrichtungen zu kombinieren und in ihren Liedern anzureichern. Die Texte der Band behandeln sowohl individuelle Themen, wie Selbstfindung oder ganz schlicht Liebe, als auch politische Themen und Gesellschaftskritik, an der eigenen und auch an älteren Generationen.

Blasmusik zum Einzug der Festwirte

Und noch eine weitere Tradition: Eröffnet wird das Stereostrand-Festival 2020 wie schon 2019 und bereits 2014 und 2015 der Vorgänger Stereowald von den Pipinsrieder Musikanten. Sie begleiten mit bayerisch-böhmischer Blasmusik den Einzug der Festwirte. Der Zug startet an den Paarplätzen und führt entlang der Paar auf das Stereostrand-Gelände.