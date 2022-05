Frittenbude kommt an den Aichacher Stereostrand

Die Organisatoren geben die letzten sieben Bands fürs Stereostrand-Festival bekannt. Eine bunte Mischung wird im August in Aichach zu hören sein.

Die dritte Bandwelle erreicht den Stereostrand: Die Organisatoren geben die letzten sieben Bands bekannt, darunter als weiterer Festival-Headliner Frittenbude. Auch die Bands der dritten Welle sind eine bunte Mischung - sowohl was ihre Herkunft als auch ihre Musik angeht.

Frittenbude, die Exil-Bayern, die in Berlin leben, ordnen sich selbst dem Genre Electropunk zu, obwohl Rap auch eine große Rolle in ihren Songs spielt. Sehr politisch und sehr tanzbar präsentiert sich diese Band.

Rap und stille Töne beim Stereostrand-Festival in Aichach

Die kurdischstämmige Rapperin Ebow aus Giesing geht mit ihrem neuen Album den widersprüchlichen Sehnsüchten auf den Grund, die unsere Zeit in sich birgt. "Die Rapperin muss sich nicht für etwas ausgeben, das sie nicht ist", schreiben die Veranstalter. "Ebow ist nämlich beides: Widerständig und hyped. Straße und Softie."

Felix Kramer habe sich mit seinem Debütalbum "Wahrnehmungssache" als ein Meister der stillen Töne und abgründigen Texte etabliert, heißt es in der Pressemitteilung. Auf dem Nachfolger "Alles Gu'‘" gesellen sich tanzbare Latin Grooves und rockige E-Gitarren dazu.

Ein Meister der stillen Töne und abgründigen Texte: Felix Kramer. Foto: Simone Koerner

Gemeinsam mit seiner Band lädt Felix Kramer zu einer emotionalen Reise durch die Hoch- und Tiefpunkte menschlicher Beziehungen.

Reggae aus Italien, Pop aus München

Die Band Mahout stammt aus Italiens heimlicher Reggae-Hauptstadt Pinerolo. Sie mischen in ihrem Sound jamaikanischen Reggae mit verschiedensten Einflüssen von Funk über Garage-Rock bis zu kalifornischen Punk-Ska.

Kommt an den Stereostrand: die kurdischstämmige Rapperin Ebow aus Giesing. Foto: Marko Mestrovic

Barska and the Factory nennt sich die siebenköpfige "female empowerment"-Kombo um Barbara Buchberger. Sie kommt aus München und ist bekannt aus der aktuellen Staffel der TV-Casting-Show "The Voice of Germany". Ihre Leidenschaft zum Pop stelle den einzigartigen Sound der Band her, heißt es in der Pressemitteilung. In ihrer Musik zeige sich die Liebe zur Bühne, der Musik und der Kreativität.

Modest - ein Kollektiv aus Aichach

Aus dem Herzen Aichachs kommt das 2016 gegründete DJ-Produzenten-Kollektiv Modest. Die Vision von kompromissloser elektronischer Musik ohne Genregrenzen eine die vier Jungs, so die Veranstalter. Sie haben nicht nur zahlreiche Veranstaltungsreihen gestartet, sondern 2020 auch ihr eigenes Bandcamp-Label Modest Music.

Barska and the Factory: Die siebenköpfige Kombo um Barbara Buchberger kommt aus München. Foto: Anna Stangl Media

"Singer-Songwriter-Intimität verbunden mit Popcatchiness" - so beschreiben die Veranstalter die Musik, die Janik Elijah macht. Tiefgründige Songtexte sind eingebettet in melodiöse, manchmal aber auch treibende Gitarren- und Pianoklänge, verschiedenste Elektrosounds und softe Beats.

Zweiter und dritter Podcast online

Wer mehr über die weiteren Bands und die Hintergründe des Festivals erfahren will: Auf der Stereostrand-Internetseite sind jetzt zwei neue Podcast-Folgen online. In der zweiten Episode sind Vroni Stadlmaier und Sonja Hager zu Gast, und es geht um die Themen Design, Tickets und Helferinnen sowie Helfer. In Episode drei stellen die beiden Booker Josh Stadlmaier und Stefan Linck alle Bands vor, die auf dem Festival spielen werden und erzählen ein wenig aus dem Booking-Nähkästchen. (AZ)