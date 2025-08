Führungswechsel beim Förderkreis der Sozialstation Aichach.

In der Mitgliederversammlung des Förderkreises der Sozialstation Aichach standen turnusgemäß Vorstandswahlen an. Dabei wurde Manfred Graser aus Pöttmes einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Diakon Ludwig Drexel ab, der nach zehn Jahren als Vorsitzender nicht mehr kandidierte. Die offizielle Verabschiedung und Übergabe der Amtsgeschäfte fand kürzlich in den Räumen der Sozialstation in Aichach statt.

Ludwig Drexel war in der Funktion als Vorsitzender des Förderkreises auch Mitglied im Vorstand der Sozialstation. Geschäftsführer Sebastian Hartmann dankte Drexel für seine Mitarbeit im Vorstand und betonte, dass er immer darauf bedacht war, Projekte beider Standbeine der Sozialstation mit dem ambulanten Dienst in Aichach und der stationären Einrichtung in Pöttmes gleichermaßen zu fördern. In den Vorstandssitzungen brachte Drexel immer auch den Blick von Außen an der Arbeit der Sozialstation ein. Für den Förderkreis dankte Stellvertreter Klemens Kretschmer. Er betonte, dass es Drexel bei den Förderungen wichtig war, dass diese sowohl den Patienten als auch den Mitarbeitern zugutekamen. So wurde in den ersten Jahren die Tagespflege in Aichach gefördert. Die Mitarbeiter des ambulanten Dienstes bekamen beispielsweise rechtzeitig zum vorletzten Wintereinbruch neue Winterjacken. Für das Pflegeheim in Pöttmes wurden schon frühzeitig Niederflurbetten beschafft. Wichtig war Ludwig Drexel auch die Gewinnung von Mitgliedern für den Förderkreis. Hier konnte er aufgrund seiner umfangreichen Kontakte vieles bewirken.

Nach den Mitgliedsbeiträgen waren auch außerordentliche Aktionen und Spenden wichtig. Neben privaten Spenden anlässlich von Feiern sei hier beispielhaft der Erlös der Tombola beim Wittelsbacher Ball im Januar 2024 zu nennen. Er werde in große Fußstapfen treten, meinte der neue Vorsitzende Manfred Graser abschließend und versprach, sich intensiv und im Sinne des Vereinszweckes für die Belange des Förderkreises einzusetzen.

