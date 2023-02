Für das neue Kinderhaus fällt die Stadt einige Bäume

Am Donnerstag sind in Aichach Baumfällungen im Bereich der Kindertagesstätten Holzgarten geplant. Drei große Robinien sind bruchgefährdet.

Einige Bäume will die Stadt Aichach am Donnerstag, 2. Februar, im Bereich des Parkplatzes und auf dem Areal der Kindertagesstätten Holzgarten fällen. Darauf weist Bauamtsleiterin Carola Küspert in einer Pressemitteilung hin.

Die Baumfällungen müssten aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen, so Küspert. Unter den Bäumen, die gefällt werden, sind drei große Robinien. "Diese sind leider bruchgefährdet und haben außerdem das Ende ihrer Lebenserwartung erreicht", schreibt die Bauamtsleiterin. Die Stadt habe selbstverständlich für alle zu fällenden Bäume entsprechende Gutachten eingeholt. Diese würden bestätigen, dass die Fällung notwendig sei.

Ersatzpflanzungen bekommen ausreichend Platz eingeräumt

Der Eingriff in den Baumbestand wird durch entsprechende Ersatzpflanzungen ausgeglichen, betont Küspert. Dadurch werde in den nächsten Jahren eine qualitativ hochwertige Eingrünung des Kindergartens erreicht. In den Planungen würden bereits Wurzelräume und zukünftige Kronenbereiche mit berücksichtigt, um eine künftige nachhaltige Entwicklung der Bäume nicht zu gefährden.

In der Summe würden auf dem Grundstück Holzgartenstraße mehr Bäume durch Nachpflanzung mit eingeplant, als entfernt werden müssten, hebt die Bauamtsleiterin hervor. Zusätzlich würden die erhaltenswerten Bäume, die dem geplanten Neubau der Kindertagesstätte (Kita) Holzgarten weichen müssen, innerhalb des Areals umgepflanzt.

Der Neubau steht übrigens in der nächsten Bauausschusssitzung am Mittwoch, 8. Februar, um 18 Uhr auf der Tagesordnung. Dann wird die Planung vorgestellt. (AZ)