Aichach

vor 18 Min.

Für die Stadt Aichach wird es finanziell deutlich enger

Plus Im Aichacher Finanzausschuss werden die Eckdaten für den Haushalt 2024 vorgestellt – warnende Worte inklusive. Trotz hoher Kreditaufnahme stimmen vorerst alle zu.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Die Stadt Aichach hat das Jahr 2023 finanziell deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Über diese Nachricht freute sich kürzlich der Stadtrat. Die Steuereinnahmen waren deutlich höher als erwartet ausgefallen, die Ausgaben geringer, weil zum Beispiel nur 57 Prozent des Bauprogramms umgesetzt werden konnten. Als es im Finanzausschuss am Montagabend nun die Haushaltsberatungen für 2024 begannen, machten Bürgermeister Klaus Habermann und Kämmerer Wolfgang Ostermair eines deutlich: In den kommenden Jahren wird es schwieriger werden.

Mit der Vorstellung der vorläufigen Eckdaten und der geplanten Investitionen beginnen in Aichach traditionell die Haushaltsberatungen. Am Mittwoch wird der Bauausschuss sich mit dem Bauprogramm befassen. Danach wird in den Fraktionen beraten, bevor der Stadtrat entscheidet. Habermann hofft, dass der Haushalt in der Märzsitzung beschlossen werden könne, damit es an die Umsetzung der geplanten Projekte gehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen