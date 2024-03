Für entspanntes Englischlernen: Ecknacherin veröffentlicht erstes Buch

Stress beim Englischlernen? Muss nicht sein, findet Diana Selig. Sie hat ein Buch geschrieben, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können. Bald stellt sie es in Aichach vor.

In der Lernberatung für Englisch ist sie bereits hauptberuflich seit einigen Jahren tätig. Nun hat Diana Selig aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach ihre Erfahrung und Kenntnisse daraus in ihrem ersten Buch umgesetzt. Am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr stellt sie es im Familienstützpunkt des Caritasverbandes Aichach-Friedberg an der Bahnhofsstraße 28 vor.

Dort ist sie zum einen ehrenamtlich ein- bis zweimal im Monat für die Hausaufgabenbetreuung im Rahmen des "Cafés für Alle" tätig, spezialisiert auf Sprachen (Deutsch, Englisch und Französisch). Zum anderen soll Seligs Erstlingswerk Familien helfen, indem es für eine entspannte Atmosphäre beim Englischlernen sorgt. "Die gehirn-geniale Vokabelformel für Englisch", so der Titel des Buchs, gibt Eltern eine Anleitung, wie sie ihre Kinder kreativ, spielerisch und einfühlsam unterstützen können, ihre Vokabeln langfristig zu meistern. Dabei erzählt die Autorin unterhaltsam und praxisnah viele Geschichten und Fallbeispiele aus ihrer langjährigen Nachhilfepraxis und mit ihren eigenen Kindern.

Diana Selig aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach hat im Februar ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. Sie will damit Familien helfen, für eine entspannte Atmosphäre beim Englischlernen zu sorgen. Am Donnerstag, 14. März, stellt sie das Buch in Aichach vor. Foto: Nela Dorner

Idee für das erste eigene Buch entstand beim Spaziergang auf Rügen

Die Idee, ihre Erfahrungen zum Thema Lernberatung in ein Buch einfließen zu lassen, entstand im Herbst 2021 während der Teilnahme an einer Weiterbildung auf der Insel Rügen, wie Diana Selig berichtet: „Zwei Kolleginnen sprachen mich während eines Spaziergangs auf dem 'Pfad der Erkenntnis' an und fragten mich: 'Diana was willst Du eigentlich wirklich von Herzen machen?' Spontan sagte ich, dass ich gerne ein Buch für Eltern schreiben würde.“

Noch im Dezember 2021 schrieb sie die ersten Kapitel und verlagerte auch ihren beruflichen Schwerpunkt auf die Englisch-Lernberatung für Eltern. Bis das Buch fertig war, vergingen mehr als zwei Jahre. Im Februar wurden eBook und Taschenbuch im Amazon Self-Publishing veröffentlicht und erzielten seitdem schon 30 Fünf-Sterne Rezensionen. Das Buch ist rund 320 Seiten dick und beschäftigt sich umfassend mit dem leichten und langfristigen Erlernen von Vokabeln. Selig sagt: „Ein Buch und vor allem in diesem Umfang und dieser Tiefe zu schreiben, war doch anstrengender, als ich dachte. Aber ich hatte große Unterstützung durch eine Lektorin und eine Buch-Coachin."

Bei der Buchvorstellung wird das Publikum in Fallbeispiele eingebunden

Bei der Vorstellung des Buches wird nicht nur daraus vorgelesen. Selig will die Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv in einige Fallbeispiele zum erfolgreichen Vokabellernen ihrer Kinder einbinden. Außerdem gibt es signierte Exemplare zu erwerben. Das Buch "Die gehirn-geniale Vokabelformel für Englisch" ist darüber hinaus bei der Buchhandlung Rupprecht in Aichach erhältlich.

Die Teilnahme an der Veranstaltung am Donnerstag, 14. März, von 19 bis 21 Uhr im Familienstützpunkt ist kostenlos. Um Anmeldung per Mail an info@diana-selig.de wird gebeten.