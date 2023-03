Aichach

vor 18 Min.

Für Kitas müssen Eltern in Aichach ab September mehr zahlen

Ab September kostet die Kinderbetreuung in den Aichacher Kitas mehr.

Plus Der Aichacher Finanzausschuss plädiert für eine Erhöhung der Kita-Gebühren in zwei Stufen in diesem und im nächsten Jahr. Sie beträgt jeweils drei Prozent.

Von Claudia Bammer

Keinerlei Diskussion gab es im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats um die geplante Erhöhung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen (Kitas). Die Beträge, die Eltern für Kindergarten oder Krippe zahlen müssen, steigen in diesem und im nächsten Jahr in zwei Stufen um jeweils drei Prozent, wenn auch der Stadtrat zustimmt. Die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses war einstimmig.

