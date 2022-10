Aichach

Für Klimaschutz will die Stadt Aichach einen "Praktiker"

Stromsparen ist eine gute Sache. Es hilft dem Klimaschutz und dem Portemonnaie. Die Stadt Aichach will jetzt eine neue Stelle für Klimaschutz und Energiemanagement schaffen.

Plus Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats will eine Stelle für Klimaschutz und Energiemanagement schaffen und dabei notfalls auf Fördermittel verzichten.

Dass Klimaschutz und Energiesparen immer wichtiger wird, darüber war sich der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats in seiner Sitzung am Montagabend einig. Ebenso einig war er sich, dass 2023 in der Verwaltung eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet Klimaschutz und Energiemanagement geschaffen werden soll. Wichtig war einigen dabei, dass ein "Praktiker" oder eine "Praktikerin" gebraucht wird, keine weiteren Konzepte.

