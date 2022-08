Für Wärmeleitungen ist in Aichach künftig ein Entgelt fällig

Plus Wer in Aichach auf städtischem Grund Leitungen für Nah- oder Fernwärme verlegt, muss künftig jährlich dafür zahlen. Nicht alle im Stadtrat sind damit einverstanden.

Für Nah- und Fernwärmeleitungen wird in Aichach künftig ein Entgelt fällig, sofern sie in öffentlichem Grund verlegt werden. Darüber war sich der Aichacher Stadtrat einig. Nicht einig war er sich, ob die Betreiber jährlich zahlen sollen oder ob es mit einer Einmalzahlung getan ist. Die Entscheidung fiel schließlich mehrheitlich für eine jährliche Zahlung.