Für „Wohnpark an der Franz-Beck-Straße“ sind die Bagger aufgefahren

An der Franz-Beck-Straße in Aichach sind Baumaschinen angerollt. Dort schaffen die Stadt Aichach und die Eleonore-Beck-Stiftung auf einem rund 1,6 Hektar großen Grundstück den „Wohnpark an der Franz-Beck-Straße“.

Im Juli wurde das Bauleitverfahren für das Großprojekt abgeschlossen. Stadt und Stiftung schaffen gemeinsam Wohnraum: die Stiftung mit Geschosswohnungsbau, die Stadt ebenfalls mit Geschosswohnungsbau, um günstigen Wohnraum zu schaffen, aber auch mit Ein- und Zweifamilienhäusern.

40 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau für Aichach

Laut Bürgermeister Klaus Habermann sollen hier mindestens 100 Wohneinheiten entstehen, davon 40 im sozialen Wohnungsbau.