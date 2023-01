Fürs Ramadama in Aichach werden noch Freiwillige gesucht

Am ersten Märzwochenende wird im Aichacher Stadtgebiet wieder saubergemacht. Vereine, Schulen, Kindergärten, Familien und Privatpersonen sind dazu aufgerufen.

Am ersten Märzwochenende heißt es in Aichach wieder "Ramadama". 2017 waren dabei über 1600 Freiwillige im Stadtgebiet unterwegs und sammelten Abfall auf öffentlichen Flächen, an Wegrändern und in Wäldern. Zu der großen Abfallsammelaktion am Freitag, 3. März, und Samstag, 4. März, rufen der Natur- und Umweltschutzbeirat und die Stadt Aichach auf. An die Aktion erinnerte Umweltreferent Michael Zott im Stadtrat.

Alle Vereine und Gruppen aus Aichach und den 16 Ortsteilen sowie Schulen, Kindergärten, Familien und Privatpersonen von klein bis groß sind willkommen, mitzumachen und die Natur vom Müll zu befreien. Sollte es regnen, sind der 10. und 11. März als Ausweichtermine geplant.

Baldmöglichst anmelden

Wer beim Ramadama dabei sein will, soll sich baldmöglichst bei Martina Oberhauser per E-Mail an martina.oberhauser@aichach.de anmelden. Rechtzeitig vor dem Termin bekommen alle angemeldeten Gruppen und Personen detaillierte Informationen zum Ablauf der Aktion. Die Feuerwehr und der städtische Bauhof kümmern sich wieder um die kostenlose Entsorgung des eingesammelten Mülls. Die zentralen Sammelstellen für die einzelnen Ortsteile werden nach der Anmeldung bekannt gegeben. (bac)