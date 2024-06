Fußball-EM: Jubel beim Public Viewing im Canada über Sieg der DFB-Elf

Viele Fußballanhänger verfolgen das Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark bei der Europameisterschaft vor großen Leinwänden. So auch im EM-Stadl im Canada.

Verhalten begann das Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark am Samstagabend nicht nur auf dem Spielfeld in Dortmund. Auch beim Public Viewing im Canada in Mauerbach kam die Stimmung zunächst nur langsam in Gang. Die Hymnen war für die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer eher Hintergrundmusik. Bis zur unwetterbedingten Unterbrechung des Spiels in Dortmund schienen sie eher unbeteiligt zu sein.

Ab dem 1:0 für Deutschland gibt's im EM-Stadl in Mauerbach kein Halten mehr

Doch mit Beginn der zweiten Halbzeit und vor allem ab dem vermeintlichen Führungstreffer für Dänemarks, der nicht gewertet wurde, kam allmählich Stimmung in den Stadl. Kurz darauf der Moment größter Spannung: Handelfmeter für Deutschland. Kai Havertz traf zum 1:0.

Rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Samstagabend das Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark bei der Fußball-Europameisterschaft im EM-Stadl im Canada in Obermauerbach. Foto: Alice Lauria

Ab jetzt gab es kein Halten mehr bei den Fans in Mauerbach. Das 2:0 durch Jamal Musiala sorgte erneut für ohrenbetäubenden Jubel. Dieser Spielstand blieb bis zum Abpfiff unverändert. Die DFB-Elf zog ins Viertelfinale der Euro 2024 ein.