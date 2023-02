Aichach

17:32 Uhr

Fußballerin, Schütze und Tischtennisteam sind Sportler des Jahres

Plus Die TSV-Turnhalle in Aichach ist voll besetzt, als nach zweijähriger Pause beim "Ball des Sports" wieder die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres der Stadt Aichach gekürt werden.

Von Thomas Weinmüller

Der Ballsaal der TSV-Turnhalle in Aichach war festlich in Weiß geschmückt, die Männer erschienen in Smoking, Fliege und Anzug und die Damen in Abendkleidern. Ja, der "Festliche Ball des Sports", bei dem der Stadtverband der Sport- und Schützenvereine Aichach verdiente Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften ehrt, konnte nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung zum 19. Mal wieder durchgeführt werden. Als Sportler des Jahres ausgezeichnet wurden eine Fußballerin, ein Sportschütze und eine Tischtennismannschaft.

