Aichacher Schützenjugend hat Erfolge erzielt

Beim Gaujiugendtag des Sportschützengaus Aichach ziehen die Verantwortlichen Bilanz über das vergangene Jahr. Der nächste Cup steht bevor.

Beim Gaujugendtag des Sportschützengaus Aichach zog Gaujugendleiter Paul Schapfl im Gallenbacher Gemeinschaftshaus Bilanz über die Arbeit des ausklingenden Jahres. Zweiter Gauschützenmeister Franz Marb sagte, es sei eine Herzensangelegenheit des Vorstands, dass die Schützenjugend weiter gut geführt werde. Sein Appell an die Schützenmeister und Jugendleiter der Gauvereine lautete, ihren Schülern und Jugendlichen die Teilnahme an den Trainingsstunden am Lichtgewehr an den Gaustützpunkten in Kühbach und Todtenweis zu ermöglichen. Besonderes Lob für ihr Engagement um die Gaujugendarbeit gab es für Paul Schapfl und Barbara Sießmair-Müller.

Wie Paul Schapfl berichtete, nahmen am Bezirksjugendkönigsschießen in Rohrdorf (Gau Rosenheim) Helene Müller und Benedikt Schapfl teil. Am Sparkassen-Cup beteiligten sich 17 Gauvereine. Beim Start in der Bezirksjugendrunde 2023 im Gau Fürstenfeldbruck am 19. Mai waren die Schießergebnisse noch sehr dürftig. Mit 3948 hatte der Gau Fürstenfeldbruck die Nase vorn. Mit 3818 erzielte man eigentlich nur einen persönlichen Rekord, sagte Paul Schapfl. In der Schützenklasse hatte Emma Fiehl 184 und Sophie Maier 182 Ringe. Bei der Jugend erzielte Andrea Hartl 377 Ringe. Bei den Junioren schoss Hannah Rott 390 Ringe. Die gleiche Anzahl von je 387 Ringen in der Klasse erzielten Benedikt, Melanie und Paula Schapfl.

Erfolg für Aichach im Lokalderby

Einen ersten Erfolg verbuchte die Gaujugend am 23. Juni im ersten Lokalderby gegen den Gau Friedberg in Eisingersdorf (Markt Aindling). Ersatzgeschwächt erzielte die Aichacher Gaujugend noch 3880 Ringe. Der Gau Friedberg kam auf 3684 Ringe.

Beim zweiten Lokalderby gegen den Gau Friedberg am 3. November konnte Aichach in Harthausen (Stadt Friedberg) mit 3949 Ringen ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Friedberg musste sich mit 3383 Ringen geschlagen geben. Nachdem die Gaujugend in der Bezirksrunde drei Siege einfahren konnte, qualifizierte sie sich für die Endrunde. Den vierten Platz in der Schülerklasse erreichte Johanna Saliger. In der Jugendklasse erzielte Eva-Maria Bachmann Rang fünf. Bei den Junioren II belegte Benedikt Schapfl Platz zwei und Hannah Rott, Platz drei.

Rege Beteiligung beim Gauschießen in Inchenhofen

Weiter freute sich Gaujugendleiter Paul Schapfl, dass die Jugend sich beim Gauschießen in Inchenhofen recht rege beteiligte. Gerade das Schießen mit dem Lichtgewehr stieß auf großen Zuspruch. Gaujugendkönigin wurde Paula Stegmayer aus Oberbernbach (Stadt Aichach) mit einem 34-Teiler.

Beim Schülervergleichsschießen mit den Gauen Pöttmes/Neuburg und Schrobenhausen belegte der Gau Aichach Platz drei. Beste Schützin von Aichach war die Schiltbergerin Finnja Bratzler mit 254,4 Ringen. Bei Landkreisfinale der Gaue, die im Landkreis Aichach-Friedberg ansässig sind, beteiligte sich die Gaujugend mit sieben Schützen.

Die Trainingsabende an den Gaustützpunkten in Kühbach und Todtenweis beliefen sich insgesamt auf zehn im Jahr 2023. Abgehalten wurden eine Gaujugendsitzung und mehrere Besprechungen im engeren Kreis. Weiter zeichnete im Rahmen des Gaujugendtages die stellvertretende Jugendleiterin Barbara Sießmair-Müller die Preisträger des Jugendpreisschießen des Schützengaues aus. Ausgetragen wurde der Wettkampf auf den Schießanlagen in Inchenhofen, Eisingersdorf und Todtenweis. Insgesamt beteiligten sich 105 Jugendliche aus den Gauvereinen.

Die Sieger in den verschiedenen Disziplinen und Klassen

Die Sieger in den verschiedenen Klassen:

Disziplin Luftgewehr

Junioren I

Platz 1: Melanie Schapfl aus Rehling

aus Rehling Platz 2: Dominik Brecheisen aus Hollenbach

aus Platz 3: Georg Weichenrieder aus Gallenbach

Junioren II

Platz 1: Benedikt Schapfl aus Todtenweis

aus Platz 2: Paula Schapfl aus Todtenweis

aus Platz 3: Hannah Rott aus Todtenweis

Jugend

Platz 1: Eva-Maria Bachmann aus Oberwittelsbach

aus Platz 2: Mona Haas aus Hollenbach

aus Platz 3: Anton Weichenrieder aus Gallenbach

Schüler

Platz 1: Matthias Baumgartner aus Hollenbach

aus Platz 2: Finnja Bratzker aus Schiltberg

Platz 3: Kerstin Stegmayer aus Oberbernbach

Disziplin Luftpistole

Platz 1: Peter Bachmann aus Oberwittelsbach

aus Platz 2: Benedikt Brecheisen aus Hollenbach

aus Platz 3: Tim Ruisinger aus Oberwittelsbach

Disziplin Lichtgewehr

Platz 1: Natalie Foth aus Allenberg

aus Allenberg Platz 2: Nora Bölicke aus Allenberg

Platz 3: Jana Bölicke aus Allenberg

Nächster Termin der Gaujugend ist die Auslosung am Donnerstag, 11. Januar, bezüglich des Sparkassen-Cups im Sparkassengebäude in Aichach an der Donauwörther Straße. Hier wird um rege Teilnahme der Jugendvertreter aus den Gauvereinen gebeten.