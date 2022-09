Lkw-Fahrer verletzt sich beim Aussteigen in Gallenbach

Auf einem Betriebsgelände in der Carl-von-Linde-Straße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Betriebsunfall gekommen. Dabei verletzte sich ein 31-Jähriger.

Ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer hat sich beim Aussteigen aus dem Führerhaus am Donnerstag gegen 17:40 Uhr verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei es zu dem Betriebsunfall auf einem Betriebsgelände in der Carl-von-Linde-Straße gekommen. Der Fahrer rutschte beim Aussteigen aus dem Führerhaus aus und stürzte von der Zugmaschine auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich und musste vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. Ein Verschulden Dritter schließt die Polizei nach derzeitigem Stand aus. (inaw)