Aichach-Gallenbach

vor 33 Min.

Salutschüsse ertönen zum 100. Geburtstag in Gallenbach

Der Sportplatz am Ortsrand von Gallenbach war am Sonntagnachmittag kurzzeitig in dichte Rauchschwaden gehüllt. Zahlreiche Besucher bestaunten das Schießen anlässlich des Vereinsjubiläums.

Plus Der Krieger- und Soldatenverein Gallenbach feiert lautstark sein rundes Jubiläum. Etwa 20 Kanonen werden am Sportplatz abgefeuert.

Von Monika Walter Artikel anhören Shape

Gut hundert Jahre alt ist der Krieger- und Soldatenverein Gallenbach. Die Corona-Pandemie durchkreuzte aber die Vorbereitungen für das Vereinsjubiläum, das in dem Aichacher Ortsteil gefeiert werden sollte. Deshalb feierte der 1920 gegründete Verein sein Jubiläum jetzt zwar mit Verspätung, aber dafür umso lauter.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Festhalle von Familie Ertl trafen sich der Verein und die Gäste am Sportplatz. Dort standen aufgereiht etwa 20 Kanonen von Vereinen aus dem Umkreis von etwa 60 Kilometern. Die Gallenbacher Kanoniere Richard Demharter und Richard Held freuten sich über die große Resonanz auf ihre Einladung. Die Kanonen sind bis auf das zugekaufte Rohr alles handgefertigte Einzelstücke. So auch die neue Kanone der Gallenbacher, die vor etwa zwei Jahren fertig wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen