Aichach-Gallenbach

06:00 Uhr

Zu schade für den Schrott: Alte Stahlrenner bekommen ein neues Leben

Matthias Eder (rechts) und Stefan Linck bieten in ihrem Online-Shop "Stahlrenner GbR" Restaurierung, E-Bike-Umrüstung und Upcycling an. Das rote Lastenrad soll zum E-Bike umgebaut werden.

Plus Matthias Eder und Stefan Linck restaurieren in Gallenbach alte Fahrräder. Auch Motorisierung ist möglich. Die Idee entsteht in der Corona-Zeit.

Wie bekommt der alte, einem über Jahrzehnte ans Herz gewachsene Drahtesel, ein neues Leben? Oder gar einen modernen elektrischen Antrieb? Das ist ganz einfach - zumindest aus der Sicht von Stefan Linck und Matthias Eder. Die beiden Freunde haben vor zwei Jahren die "Stahlrenner GbR" mit Sitz im Aichacher Stadtteil Gallenbach ins Leben gerufen und bieten seitdem in ihrem Online-Shop Rennrad-Restaurierung, E-Bike-Umrüstung und Retro-Bike-Upcycling an.

Auf ihrer Internet-Seite www.stahlrenner-shop.de werben Linck und Eder mit ihren "Second Life Bicycles", insbesondere für mehr Nachhaltigkeit. "Für uns steht die Liebhaberei und nicht der Profit im Vordergrund", erklärt Stefan Linck während eines Gesprächs mit den beiden Geschäftspartnern.

