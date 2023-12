Aichach

Gasthaus Wagner in Untergriesbach bleibt doch in Familienhand

Die Familie Wagner gibt zum Jahresende den Betrieb des Gasthofs Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach doch nicht auf. Die Familientradition - 125 Jahre in fünfter Generation - geht damit weiter.

Plus Der Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach ist mit 600 Plätzen innen und außen einer der größten im Landkreis. Familie macht nach schwerem Schicksalsschlag weiter. Warum zum Jahresende doch kein Pächter übernimmt.

Aus der Aichacher Geschäftswelt und Gastronomie gab es zuletzt ja mehrere schlechte Nachrichten. Über diese gute werden sich sicherlich viele Menschen aus Stadt und Umland freuen. Der Gasthof Wagner im Stadtteil Untergriesbach macht nicht nur weiter, er bleibt auch - wie in den vergangenen 125 Jahren - in Familienhand.

Der Gasthof ist eine Institution in der Stadt, und Gäste kommen aus der ganzen "Mai"-Region - bis aus München, Augsburg und Ingolstadt. Im Landkreis Aichach-Friedberg zählt der Betrieb zu den größten Gastronomien. Viele Paare haben im Saal ihre Hochzeit gefeiert. Menschen treffen sich dort bei Familienfesten, Tanzbällen, Schulabschlussfeiern, Firmen- und Vereinsveranstaltungen. Mitte des Jahres kündigte Kaspar Wagner an, dass er zum Jahresende definitiv schließen will und auf der Suche nach einem Pächter sei. Die Entscheidung hatte weniger mit Personalsorgen oder finanziellen Problemen nach der Coronapandemie zu tun, wie von vielen Gastronomen derzeit zu hören ist. Wagner verwies auf familieninterne Gründe.

