Aichach

06:00 Uhr

Gastro-Schließungen in Aichach: Was ist dran an Gerüchten?

Plus Immer wieder gibt es Gerüchte, das Gastro-Betriebe schließen. Für den Erhalt des Café Dahoam läuft derzeit eine Spendenkampagne. Und was ist mit anderen?

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Die Corona-Pandemie liegt längst hinter uns - doch ganz ohne Spuren ist sie nicht vorbeigezogen. Gerade Gastro-Betriebe haben bis heute mit den Folgen zu kämpfen: Personalmangel, weiterhin viel "Essen zum Mitnehmen", Rückzahlungen von Corona-Hilfen. Nun soll ab Januar zudem die Mehrwertsteuer wieder erhöht werden. Sie wurde während Corona gesenkt, um die Betriebe zu entlasten. Einige Gastro-Betriebe, etwa der Voglbräu in Inchenhofen oder das Schlossbräustüberl auf Schloss Scherneck bei Rehling, haben bereits angekündigt, in diesem Fall die steigenden Kosten an die Gäste weitergeben zu müssen. Wieder andere Betriebe (Gaststätten; wg. WH) haben während Corona Schulden angehäuft, wie das Café Dahoam in Aichach, das seitdem ums Überleben kämpft. Doch auch bei anderen Cafés und Restaurants in Aichach gibt es immer wieder Gerüchte, dass sie schließen.

Alle paar Monate wird etwa gemunkelt, dass das Central am Stadtplatz in Aichach zumacht. "Das Gerücht kommt immer wieder", sagt Inhaber Markus Finkenzeller. Es ist ihm anzumerken, dass er davon leicht genervt ist. Doch er stellt klar: "Es stimmt nicht." Wenngleich es natürlich auch im Central Herausforderungen zu meistern gibt - allen voran der Mangel beim Küchen-Personal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

