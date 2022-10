Gebrochener Unterkiefer: Zeuge sorgt für Verwirrung vor Aichacher Gericht

Plus 20-jähriger Angeklagter schlägt bei einer Auseinandersetzung mit der Faust zu und bricht 26-Jährigem den Unterkiefer. Ein Urteil aber gibt es nicht.

War es nun ein Schlagring oder ein Schlagstock, den ein 20-Jähriger aus Aichach bei einer Auseinandersetzung im April vergangenen Jahres eingesetzt hat? Das Opfer, ein 26-Jähriger, sorgte mit seiner Aussage vor dem Jugendschöffengericht am Aichacher Amtsgericht nun eher für Verwirrung. Der 20-Jährige hatte ihm bei dem Streit mit einem Faustschlag den Unterkiefer gebrochen. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen unerlaubten Besitzes eines verbotenen Gegenstandes angeklagt. Wegen Mittäterschaft saß ein 23-jähriger Aichacher neben ihm auf der Anklagebank.