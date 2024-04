Aichach

vor 19 Min.

Geflüchtete, die in Aichach "ein bisschen zu Hause" sind

Plus Eine Foto-Ausstellung im Familienstützpunkt in Aichach erzählt in Bildern und Texten die Geschichten von zwölf Flüchtlingen, die hier Fuß gefasst haben.

Von Thomas Weinmüller

Hazem aus Syrien lebt seit 2014 in Aichach, Zarifa aus Afghanistan seit 2016. Ihre Fotos und ihre Lebensgeschichten sind ebenso wie die von zehn weiteren Geflüchteten in der Ausstellung "Ein bisschen zu Hause in Aichach" zu sehen. Zur Eröffnung am Dienstagabend im Familienstützpunkt der Caritas in Aichach kamen rund 100 Besucher.

Die Idee zu dieser Ausstellung hatte Marion Zott. Mit Unterstützung von Ulli Stepp, Rita Rösele und Julia Baur vom Familienstützpunkt setzte sie sie in die Tat um. Zwölf Personen aus den unterschiedlichsten Ländern der Erde werden mit Bild und kurzem Text über zu ihrem Leben in Aichach auf den Fensterscheiben und an Stellwänden vorgestellt. Die Ausstellung basiert auf einem P-Seminar am Aichacher Deutschherren-Gymnasium.

