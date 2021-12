Gegen Corona-Regeln verstoßen: Immer wieder gibt es Prozesse

Plus Bei der Corona-Demo trägt ein Rentner keine Maske. Nun steht er in Aichach vor Gericht. Es gibt mehrere Fälle. Mancher ist eine Herausforderung für die Justiz.

Über ein Jahr ist die Corona-Demo auf dem Aichacher Volksfestplatz her. Doch sie beschäftigt noch immer das Amtsgericht Aichach. Erst kürzlich stand ein 72-jähriger Rentner aus dem südlichen Landkreis vor Gericht, der gegen einen Bußgeldbescheid über 500 Euro Einspruch eingelegt hatte. Er hatte auf der Kundgebung keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Das war nur eine von mehreren Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Pandemie, die Amtsrichter Axel Hellriegel an dem Tag verhandelte. Die ständigen Änderungen bei den Auflagen sind auch für die Justiz eine Herausforderung.