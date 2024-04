Geldbörse aus geparktem Auto gestohlen

Eine bislang unbekannte Person hat sich am Donnerstag in Aichach Zugang zu einem geparkten Opel verschafft. Erbeutet hat er einen Geldbeutel.

Ein Diebstahl hat sich am Donnerstag zwischen 11.40 bis 13.30 Uhr in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter aus einem in der Oskar-von-Miller-Straße abgestellten Opel eine Geldbörse gestohlen. Der Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08251/8989-11. (bac)