Geparkter Anhänger wird mit Schriftzug beschmiert

Ein Auto-Anhänger, der in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach abgestellt war, wird von einer unbekannten Person beschädigt. Der Sachschaden ist dreistellig.

Ein Auto-Anhänger, der in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach abgestellt war, ist in der Zeit von Freitag, 1. Dezember, bis Freitag, 8. Dezember, von einer bislang unbekannten Person mit einem Permanentmarker beschmiert worden. Das berichtet am Montag die Aichacher Polizei. Durch den nicht näher zu entziffernden Schriftzug auf der Anhängerplane entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Aichacher Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)