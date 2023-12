Geparktes Auto angefahren und weggefahren

In der Adalbert-Stifter-Straße in Aichach wird ein geparkter Opel Astra angefahren. Laut Polizei entsteht ein vierstelliger Sachschaden.

Eine Unfallflucht hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, in der Adalbert-Stifter-Straße ein geparkter Opel Astra im Bereich der vorderen linken Stoßstange beschädigt.

Aufgrund es Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein anderes Fahrzeug den geparkten Wagen touchiert und hierdurch den Unfallschaden verursacht hat. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gebe können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)