Aichach

vor 50 Min.

Gesundheitsminister Holetschek warnt in Klingen vor Pflege-Katastrophe

Plus Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek war Ehrengast beim 40. Jubiläum der CSU Klingen. Dort sprach er unter anderem über die großen Probleme in der Pflege.

Von Brigitte Glas Artikel anhören Shape

Der CSU-Ortsverband Klingen-Mauerbach-Gallenbach hat am Wochenende sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Gratulieren war neben zahlreichen Bürgerinnen und Kommunalpolitikern auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek gekommen. In einer flammenden Rede stellte er die Gesundheitspolitik der Bayerischen Staatsregierung vor und machte Abstecher in andere aktuelle Themen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

