Aichach

vor 32 Min.

Gewerbesteuer soll mehr Geld in Aichachs Stadtkasse spülen

Plus Der Finanzausschuss spricht sich für einen höheren Hebesatz für die Gewerbesteuer aus und schlägt 350 Prozentpunkte vor. Der Stadtrat entscheidet kommende Woche.

Von Claudia Bammer

Der Stadt Aichach stehen mehrere Jahre in angespannter finanzieller Situation bevor. Das verdeutlichte die Finanzplanung, die Kämmerer Wolfgang Ostermair am Montagabend im Finanzausschuss vorstellte. Bis Ende 2026 ist eine Nettoneuverschuldung von über 15 Millionen Euro vorgesehen. Um die Einnahmen der Stadt zu erhöhen, denkt der Aichacher Stadtrat jetzt über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer nach. Im Finanzausschuss war das am Montagabend umstritten. Eine Mehrheit empfahl dem Stadtrat aber eine Erhöhung von 320 auf 350 Prozent.

