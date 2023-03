Gewinnerfilme der Oscar-Verleihung laufen im Aichacher Kino

Der deutsche Erfolgsfilm "Im Westen nichts Neues" ist jetzt zweimal in Aichach im Kino zu sehen. Auch der zweite große Siegerfilm kommt auf die Leinwand.

Die Oscar-Verleihung wirkt auch in Aichach nach. Der deutsche Gewinnerfilm "Im Westen nichts Neues", der mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, ist nun an zwei Terminen im Cineplex-Kino zu sehen. Auch der Sieger in der Königskategorie "Bester Film", die schräge Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once", läuft zweimal in Aichach.

Wie das Kino mitteilt, wird "Im Westen nichts Neues" am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr gespielt. Bisher hatten die Kinos der Rusch-Gruppe den Film nur kurz im vergangenen Jahr im Memminger Kino gezeigt. Wegen der geringen Erwartungen an den Erfolg war der Kriegsfilm gar nicht erst in Aichach oder Meitingen ausgestrahlt worden. Auch in Memmingen wurde er nach nicht mal zwei Wochen wieder aus dem Programm gestrichen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob das Zuschauerinteresse steigt.

Großer Oscar-Gewinner läuft in Aichach und Meitingen

Der Film "Everything Everywhere All at once" ist laut Mitteilung am Samstag, 18. März, um 11 Uhr sowie am Dienstag, 21. März, um 20 Uhr in Aichach zu sehen. In Meitingen laufen die beiden Filme zu ähnlichen Zeiten. In Königsbrunn würden die Filme aus Platzgründen nicht gezeigt, heißt es. (ull, AZ)