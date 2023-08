Aichach

Gibt es bald Photovoltaik beim Oberen Tor in Aichach?

Plus Die oberen Etagen des Schuhhauses Winkler an der Werlbergerstraße sollen Büros und Wohnungen werden. Zu einer Photovoltaikanlage wird das Denkmalamt gehört.

Von Claudia Bammer

Das Schuhhaus Winkler in Aichach erweitert bekanntlich seine Verkaufsfläche im benachbarten Gebäude, ehemals Elektro Fuchshuber. Für die weiteren Pläne für die zwei Häuser an der Werlbergerstraße lag nun im Aichacher Bauausschuss ein Bauantrag vor: Das erste Obergeschoss soll künftig Büros beherbergen, das Dachgeschoss zu Wohnungen ausgebaut werden. Gegen die Nutzungsänderung hatte der Bauausschuss keinerlei Einwände. Wegen einer Photovoltaikanlage auf der Dachseite zur Werlbergerstraße hin, gibt es allerdings Bedenken. Das Denkmalamt will sich vor Ort am 8. August ein Bild machen.

Die Verkaufsfläche des Schuhhauses Winkler wird künftig in beiden Gebäuden ebenerdig sein. Im Osten wird ein Treppenhaus angebaut. Der erste Stock soll zu Büros umgebaut werden. Im Dachgeschoss sind drei Wohnungen geplant mit Wohnflächen zwischen knapp 60 und knapp 90 Quadratmetern. Dazu soll auf der westlichen Seite des Gebäudes, zur Werlbergerstraße hin eine gut fünf Meter lange Dachgaube gebaut und darüber Photovoltaikmodule installiert werden. Die Photovoltaik auf dieser Dachseite sehe die Verwaltung kritisch, erläuterte Ulrich Egger vom Bauamt. Sie liegt im Bereich des Ensembles um das Obere Tor. Weil der Ortstermin mit dem Denkmalamt noch aussteht, erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen für die Umnutzung. Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis kann nach dem Gespräch mit dem Denkmalamt auf dem Verwaltungsweg erteilt werden.

