Gibt es den Zukunftsmarkt „Future Fair“ auch 2026 in Aichach?

Wird es die Messe für Nachhaltigkeit „Future Fair“ in drittes Mal in Aichach geben? Diese Frage stellte sich in der jüngsten Sitzung des Natur- und Umweltschutzbeirates in Aichach und es gibt vorerst noch keine Antwort darauf.

Laut Mitteilung blickte Doris Stegmair vom Forum Zukunft auf den vergangenen Future-Fair-Markt im Juni im Aichacher Stadtgarten zurück. Trotz großer Hitze und Konkurrenz durch andere Veranstaltungen (Paarrauschen, Kirchenfest der evangelischen Kirche) zeigte sie sich zufrieden mit der Besucheranzahl. Der Stand des Umweltbeirates stand dort unter dem Motto „Umweltpaten“. Es konnten viele neue Paten geworben werden. Sie erklärten sich bereit, bestimmte Stadtgebiete oder Straßenabschnitte von Müll und Unrat zu befreien.

Die Förderung für „Future Fair“ fällt weg

Ob der Markt wieder stattfinden kann, steht nicht fest. Die bisherige Förderung fällt weg und es bedürfe einer noch großzügigeren Unterstützung vonseiten der Stadt Aichach, die es zu klären gelte. Nur durch Ehrenamt, betonte Stegmair, könne dieser Tag nicht mehr gestemmt werden.

Im nächsten Jahr soll es am 27./28. Februar wieder ein großes Ramadama geben. Der Umweltbeirat kommt der Anregung der Umweltpatin Gabriele Schmid nach und wirbt für mehr Sauberkeit mit dem Plakat „Unbeliebte Naturbewohner, die leider noch nicht vom Aussterben bedroht sind und deren Verrottungszeiten“. Eine Initiative der Kommune Baiersbronn, um Menschen zu sensibilisieren. Die Plakate werden aufgrund der großen Nachfrage nachgedruckt und in der nächsten Beiratssitzung wieder ausgelegt. (AZ)