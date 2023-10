Gibt es in Aichach bald Urnengräber unter Bäumen?

Im Aichacher Stadtrat beantragen die CSU und die Grünen Baumgrabfelder auf dem Neuen Friedhof. Auch auf dem Alten Friedhof soll sich etwas tun.

Ohne Sarg, ohne Grabstein unter Bäumen zur letzten Ruhe gebettet werden: Das wünschen sich immer mehr Menschen. In Aichach soll dieser Wunsch auf dem Neuen Friedhof in Erfüllung gehen können. Das wünschen sich zumindest die Stadtratsfraktionen von CSU und Grünen. Sie haben einen Antrag gestellt, auf dem Neuen Friedhof naturnahe Urnengräber auf Baumgrabfeldern zu schaffen. Auch für den Alten Friedhof beantragen sie ein Konzept.

Nachfrage nach naturnahen Bestattungsformen gibt es. Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Waren Urnenbestattungen früher die Ausnahme, nimmt die Nachfrage stetig zu, berichten Marion Zott (Grüne) und Stefan Westermayer (CSU) nach Rücksprache mit Aichacher Bestattungsunternehmen. Das gelte für Urnenbestattungen im Allgemeinen, aber auch für naturnahe Bestattungsformen wie Baumgräber, Rasen- oder Wiesengräber und vielfältig bepflanzte Beetanlagen.

Baumgräber und Bestattungswald vom Aichacher Stadtrat bislang abgelehnt

Baumgräber auf dem Neuen Friedhof hatten die Grünen schon 2018 beantragt. Damals wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Seit 2019 gibt es dort und auf dem Alten Friedhof zumindest Mehrfachurnengräber. Auch ein Bestattungswald, der im Blumenthaler Forst entstehen sollte, wurde vom Stadtrat 2019 abgelehnt, eine erneute Diskussion darüber wurde 2021 abgelehnt. Der erste Bestattungswald im Wittelsbacher Land wird nun bei Pöttmes in den Gumppenberg’schen Wäldern entstehen. Derzeit wird für das Vorhaben der Flächennutzungsplan geändert.

Ein Mehrfachurnengrab gibt es bereits auf dem Neuen Friedhof in Aichach. CSU und Grüne wollen dort nun auch naturnahe Urnengräber unter Bäumen ermöglichen. Foto: Erich Echter (Archivbild)

In Aichach wagen jetzt CSU und Grüne gemeinsam einen neuen Vorstoß und beantragen, auf dem Neuen Friedhof etwa 60 naturnahe Urnengräber auf etwa fünf Baumgrabfeldern zu schaffen. Falls nötig, sollte der Friedhof dafür in Richtung Süden erweitert werden. Zott und Westermayer begründen ihren Antrag nun so: "Dem Wunsch vieler Aichacher Bürger zu entsprechen, gleichzeitig aber auch die Chance zu nutzen, mehr Kapazitäten zu schaffen und dabei die neuen Urnenquartiere so zu gestalten, dass ein harmonisches Gesamtkonstrukt entsteht, das zum Verweilen einlädt, wäre im Interesse aller." Mit einem durchdachten Konzept könne der Friedhof deutlich aufgewertet werden. "Wir sind dabei überzeugt, dass schon mit wenigen und einfachen Mitteln, viel erreicht werden kann", heißt es weiter in dem Antrag.

Alter Friedhof in Aichach ein "Flickerlteppich"

Anders ist aus Sicht der beiden Fraktionen die Situation auf dem Alten Friedhof. Dort gibt es mittlerweile viele aufgelassene Grabstellen, die zum Teil nur schwer zugänglich sind. Grüne und CSU schreiben von einem "Flickerlteppich", der die Bedeutung und den Frieden des Ortes immer mehr beeinträchtige. Sie beantragen deshalb für den Alten Friedhof ein stimmiges Konzept. Dieses soll eine sinnvolle Nachverdichtung und den Erhalt des traditionellen Charakters in Einklang bringen. "Auch auf dem Alten Friedhof können wir uns zukünftig Urnenquartiere vorstellen", schreiben sie in ihrem Antrag.

Anregungen und Bedenken der Bürger sollten dabei berücksichtigt werden, um eine ausgewogene und akzeptierte Lösung zu finden. Geprüft werden soll laut Zott und Westermayer auch, inwieweit naturnahe Begräbnisstätten in den städtischen Friedhöfen der Aichacher Ortsteile erfolgen könnten. Sie empfehlen außerdem, mit den Aichacher Bestattungsunternehmen zusammenzuarbeiten und mit diesen zu beraten. Diese seien dazu bereit. (bac)