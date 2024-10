Glenn Langhorst erklärt die bunte Welt der Zwischenmenschlichkeit

„Frau zum Mitreißen gesucht“ ist ein Programm über die tollsten Menschen der Welt – über Frauen. Glenn Langhorsts Show ist laut einer Mitteilung Stand-Up Comedy und Alltagskabarett mit einem Schuss Literatur. Langhorst tritt am Samstag, 19. Oktober, in der Weilachmühle in Thalhausen (Kreis Dachau) auf. Beginn ist um 20, Einlass ab 18 Uhr.

Haben Sie sich als Mann eigentlich schon einmal gefragt, warum Ihnen bei einem Streit mit ihrer Frau immer die Argumente ausgehen? Wollten Sie als Frau immer schon mal wissen, wie Sie mit Ihrem Mann kommunizieren müssen, damit zumindest ein paar Informationen nach dem Gespräch bei ihm hängen bleiben? Wenn Sie sich diese Fragen schon einmal gestellt haben oder einfach nur einen sehr lustigen Abend verbringen möchten, sollten Sie unbedingt an dieser pointierten Reise durch die bunte Welt der Zwischenmenschlichkeit teilnehmen. So heißt es in einer Pressemitteilung über den Auftritt von Glenn Langhorst.

Nach Auskunft der Veranstalter erwartet die Besucherinnen und Besucher eine sehr kurzweilige Parodie auf die mitunter verzwickten zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Zeit. Es gebe sehr viel zu lachen und das Beste sei: Am Ende der Show wird der „Schatz, wir haben doch darüber gesprochen“-Effekt endlich der Vergangenheit angehören.

Für die Veranstaltung verlosen die Aichacher Nachrichten dreimal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie uns bis spätestens Montag, 14. Oktober, 18 Uhr, eine E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de mit dem Stichwort „Glenn“ mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/Datenschutz oder unter 0821/777-2355.