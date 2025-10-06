Gloria von Thurn und Taxis trifft den Heimatverein

Bei einer Führung durch das Schloss St. Emmeram in Regensburg kam es kürzlich zu einer kurzen Begegnung zwischen einer Gruppe des Heimatvereins Aichach und der Adeligen Gloria von Thurn und Taxis. Bereitwillig stellte sich die Fürstin dem Fotografen. Der Heimatverein war zur diesjährigen Bayerischen Landesausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte in die Oberpfalz gereist. Dort konnten spannende historische Inszenierungen und glanzvolle Objekte zur Biografie von König Ludwig I. bestaunt werden.

