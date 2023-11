Glühwein, Bratwurst und viel Musik: Der Aichacher Christkindlmarkt beginnt

Der Aichacher Christkindlmarkt wird am Freitag eröffnet. In den 31 Hütten gibt es auch Neues zu entdecken. Am Sonntag ist zudem Alternativer Christkindlmarkt.

Die Buden werden schon fleißig vom Bauhof aufgebaut, und bald duftet es auf dem Stadtplatz wieder nach Glühwein, Punsch, Bratwurst und Lebkuchen: Der Aichacher Christkindlmarkt wird am Freitag, 1. Dezember, eröffnet. Danach öffnet sich auch das erste Fenster am Rathausadventskalender. Rund um das historische Rathaus warten 31 Hütten mit Handwerkskunst und Kulinarik auf die Besucherinnen und Besucher. Dazu gibt es an den Wochenenden ein Programm mit Kasperltheater, Aktionskünstlern, Führungen und viel Musik auf der Bühne vor dem Rathaus.

Auf dem Christkindlmarkt wird neben Kulinarischem auch Kunsthandwerk wie Adventsdekoration, Christbaumschmuck und Krippenzubehör angeboten. Neu sind etwa Dörrobst, türkischer Mokka, Laternen oder Vogelhäuschen sowie Baumstriezel, ein Hefegebäck, Langos, ein ungarisches Fladenbrot, und Poffertjes, einer Art Minipfannkuchen aus den Niederlanden. Das Faltblatt zum Christkindlmarkt enthält erstmals einen Plan mit allen Ständen. Es umfasst auch das komplette Rahmenprogramm.

Erstes Adventswochenende in Aichach

Bürgermeister Klaus Habermann eröffnet den Christkindlmarkt mit dem Aichacher Christkind und den Engeln am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Für die festliche musikalische Umrahmung sorgt die Aichacher Stadtkapelle, die dann ab 18 Uhr ein Konzert auf der Bühne am Rathaus gibt. Am Samstag, 2. Dezember, zeigt Holzkünstler Anton Schwarzmann live seine Schnitzkunst mit der Motorsäge. Ab 19.30 Uhr sorgt der Akkordeon- und Drehleierspezialist Stefan Straubinger mit seiner Band Spui' ma Novas für bayerisch-internationale Weihnachtsstimmung.

Akkordeon- und Drehleierspezialist Stefan Straubinger sorgt mit seiner Band Spui' ma Novas für bayerisch-internationale Weihnachtsstimmung. Foto: Sigrid Reinichs

Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, findet zudem der Alternative Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz statt. Von 13 bis 20 Uhr verkaufen Vereine und karitative Einrichtungen allerlei Weihnachtliches für einen guten Zweck. Ab 16.15 Uhr lädt beim Rathaus die Gruppe Some Friends rund um Vroni und Josh Stadlmaier sowie Tom Laske zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen ein. Um 19 Uhr gibt das Bastian-Walcher-Quartett mit Sopranistin Cathrin Lange ein Weihnachtskonzert, mit dem Titel „Arien, Jazz und Zimtsterne“ in der Grundschule Nord (Tickets unter www.aichach.de/ticketshop).

Zweites Adventswochenende

Am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr tritt die Crazy Oak Big Band unter der Leitung von Eduard Augsburger zusammen mit einer Sängerin auf. Am Samstag, 9. Dezember, führt das Theater Knuth um 15 und 16 Uhr für Kinder „Peterle hat keine Angst“ auf. Jeweils im Anschluss besucht Stadtmaskottchen Aichi den Markt. Ab 18 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Tom & Häns aus München, die mit Gitarren, Mundharmonika und ihren Stimmen große Lieder der Popgeschichte auf ihre Art interpretieren.

Am Sonntag, 10. Dezember, spielt um 16 Uhr der Musikverein Hollenbach auf, ab 18 Uhr das Schlagertrio Swinging Dreams.

Drittes Adventswochenende

Das dritte Adventswochenende startet am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr mit einem Konzert des Blumenthaler Chors unter der Leitung von Manuel Wiencke. Um 19.30 Uhr startet eine Nachtwächterführung mit Franz Gutmann. Treffpunkt ist an der Bühne. Am Samstag, 16. Dezember, gibt es um 15.30 eine Führung für Kinder mit dem Nachtwächter. Ab 18 Uhr präsentiert die Big Band der Wittelsbacher Realschule auf der Bühne am Rathaus ein mitreißendes Programm.

Ein Wiedersehen gibt es mit Tom & Häns. Foto: Tom Appel (Archivbild)

Das Altbairische Adventssingen findet am Sonntag, 17. Dezember, um 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Bunten Kreis wird gebeten. Auf dem Christkindlmarkt tritt um 18 Uhr der Aichacher Liederchor auf, ab 19 Uhr das Jugendblasorchester der Stadtkapelle.

Viertes Adventswochenende

Am Freitag, 22. Dezember, kommt mit Jan Wannemacher so etwas wie der jüngere Bruder von Claudia Koreck auf die Christkindlmarktbühne. Sein bayerischer Mundart-Pop bringt frischen Wind auf den Markt. Der Samstag vor Heiligabend, 23. Dezember, beginnt mit Drehorgelmusik auf dem Markt. Nach der täglichen Fensteröffnung des Rathausadventskalenders feiert der ganze Markt dann zum Abschluss ab 18 Uhr mit DJ Heiner und den beliebtesten Christmas-Hits der Popgeschichte.

Rathaus wird zum Adventskalender

Ab dem 1. Dezember öffnet der Nikolaus täglich um 17.30 Uhr mit seinen Engeln ein Fenster des Rathausadventskalenders. Zum Vorschein kommen Fensterbilder, die heuer die Aichacher Schulen gestaltet haben. Der Rathausadventskalender steht heuer unter dem Motto „Sich das Staunen bewahren – das Weihnachtswunder mit Kinderaugen sehen“. Dazu gibt es weihnachtliche Geschichten und Gedichte, Livemusik und kleine Überraschungen für die Kinder.

Die Hütte mit der Weihnachtskrippe findet sich heuer vor der Spitalkirche. Sie ist in der Adventszeit täglich ab Vormittag geöffnet. In der Spitalkirche bietet die katholische Gemeinde an den Freitagen, 8., 15. und 22. Dezember, jeweils zwischen 18 und 20 Uhr besinnliche Musik bei Kerzenschein.

Aichacher Kindergärten schmücken Christbäume

Die vielen Christbäume auf dem Christkindlmarkt haben die Kindergärten liebevoll geschmückt. Die Kleinen dürfen sich außerdem auf einen Besuch des Stadtmaskottchens Aichi freuen. Neu in diesem Jahr ist eine Selfiewand am Rathaus, vor der man sich zusammen mit Aichi fotografieren kann. (AZ)