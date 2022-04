Graffiti-Sprayer beschmiert in Aichach Wände und ein Auto

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Wochenende im Aichacher Stadtgebiet mehrere Graffiti-Schmierereien hinterlassen hat. So hoch ist der Schaden.

Ein unbekannter Graffiti-Sprayer hat in Aichach am vergangenen Wochenende sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, kam es im Stadtgebiet Aichach zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitis. Die Aichacher Polizei hofft unter Telefon 08251/89890 auf Hinweise auf den Täter.

Laut Polizei beschmierte der Unbekannte zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, eine Mauer sowie ein Tor in der Straße "Am Flutgraben". Im Tatzeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 16.45 Uhr, ging der Sprayer ein Garagentor in der Oskar-von-Miller-Straße an.

Polizei geht vom selben Täter aus

Im Laufe des Sonntags besprühte der Täter nach Polizeiangaben zwischen 15.40 Uhr und 16.30 Uhr einen in der Wilhelm-Wernseher-Straße geparkten VW-Bus. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zum momentanen Ermittlungszeitpunkt geht die Polizei aufgrund des Schriftzuges davon aus, dass die Graffiti vom selben Täter stammen. (AZ)