Marihuana im Darknet bestellt und nie erhalten – trotzdem angeklagt

Plus Ein 23-Jähriger aus dem Wittelsbacher Land bestellt zweimal Marihuana im Darknet. Obwohl die Lieferungen nie bei ihm ankommen, muss er sich vor Gericht verantworten.

Nur für den eigenen Konsum sollten angeblich die über 400 und knapp 150 Gramm Marihuana sein, die ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis vor rund zwei Jahren im Darknet bestellt hatte. Die beiden Pakete kamen nie bei ihm an, weil sie unterwegs vom Zoll oder der Polizei schon abgefangen worden waren. Vor dem Aichacher Schöffengericht musste er sich trotzdem wegen unerlaubten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge verantworten. Außerdem wegen Besitz von Drogen, weil bei einer Hausdurchsuchung kleine Mengen bei ihm gefunden worden waren.

Der 23-Jährige gab vor Gericht zu, dass er im Darknet die beiden Lieferungen bestellt hatte. Über seine Verteidigerin Donatella Angina ließ er aber erklären, dass er damit keinen Handel treiben wollte, sondern alles ausschließlich für den eigenen Konsum bestimmt gewesen wäre. Warum er so große Mengen bestellt hatte? Wegen des Preisnachlasses, den es dann gebe. "Nichts anderes steckt dahinter", so seine Anwältin. Bei einem damals täglichen Verbrauch von drei bis vier Gramm Marihuana hätte ein Vorrat von rund 400 Gramm dem 23-Jährigen für etwa drei bis vier Monate gereicht.