"Grenzgänger" Bezzel und Schwarz treten als Artisten in Aichach auf

Der Bayerische Rundfunk strahlt die Folge aus, in der Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in Aichach für eine Sondervorstellung ihre artistischen Talente entdecken.

Von seinem Talent als Messerwerfer war Sebastian Bezzel wahrscheinlich selbst überrascht. Der Schauspieler, der aus den Eberhofer-Krimis bekannt ist, besuchte Anfang des Jahres mit seinem Kollegen Simon Schwarz den Zirkus Rio Artistik in Aichach. Die beiden drehten dort eine Folge für "Bezzel und Schwarz - Die Grenzgänger". In der Sondervorstellung des Zirkus' wagten sich die beiden als Artisten in die Manege. Nun ist die Folge im Fernsehen zu sehen.

Im Zirkus Rio Artistik der Familie Diewald aus Aichach traten die beiden Schauspieler Simon Schwarz und Sebastian Bezzel für eine neue Folge der Fernsehsendung "Grenzgänger" auf. Foto: Gerlinde Drexler

Der Bayerische Rundfunk strahlt die Folge am Montag, 17. Juli, ab 20.15 Uhr aus. Ab Freitag, 14. Juli, ist sie in der ARD-Mediathek zu sehen. In Aichach sind die beiden keine Unbekannten. Sie waren schon mehrmals bei Premieren der Eberhofer-Krimis im Cineplex-Kino zu Gast. Im Februar waren sie aber nicht als Dorfpolizist Franz Eberhofer und dessen Kumpel Rudi in der Paarstadt unterwegs. Für Folgen von „Die Grenzgänger“ schickt der Bayerische Rundfunk die beiden Schauspieler im Wohnmobil kreuz und quer durch Bayern.

Drei Tage lang tauchen die "Grenzgänger" in die Welt des Aichacher Zirkus' ein

Dabei erkunden sie in jeder Folge besondere Orte und treffen auf spannende Menschen. In Aichach war es besonders spannend, denn da lernten Bezzel und Schwarz im Zirkus nicht nur interessante Menschen kennen, sondern entdeckten auch ihre artistischen Talente. Obwohl beide im Vorfeld überzeugt gewesen waren, dass ihr größtes Talent im Verteilen von Popcorn liege.

Drei Tage lang tauchten die beiden Freunde, der gebürtige Bayer Bezzel und der Österreicher Schwarz, in die bunte Welt des Familienzirkus' Rio Artistik ein und warfen einen Blick hinter die Kulissen. Sie lernten, wie das Leben der Artisten-Familie Diewald-Sperlich aussieht, erfuhren viel über die Begeisterung, Wünsche und Nöte von Schausteller-Familien.

Beim Messerwerfen zeigte sich Sebastian Bezzel bei den Proben überraschend talentiert. Neben ihm steht Leon Diewald. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Bezzel und Schwarz probieren sich als Artisten in der Zirkus-Manege aus

So erzählte ihnen Marcel Diewald, der junge Zirkusdirektor, wie er nach einem schweren Verkehrsunfall seines Vaters den Familienbetrieb übernahm, warum sie seitdem keine Tiere mehr in der Show haben und komplett auf Artistik und Akrobatik setzen. Sebastian Bezzel und Simon Schwarz lernten zudem Marcels Geschwister Joana, Lavinia und Leon kennen. Diese erzählten den Grenzgängern von der Faszination Manege, von Familienzusammenhalt, aber auch von Anfeindungen und von über 200 Schulen, auf die sie als Kinder einer reisenden Artistenfamilie gehen mussten.

Am Ende durften sich die beiden Grenzgänger sogar selbst in der Zirkus-Manege als Artisten ausprobieren. Um das möglich zu machen, hatte Rio Artistik extra eine Sondervorstellung in Aichach gegeben. Bei den Proben dafür hatte sich Bezzel überraschend als talentierter Messerwerfer herausgestellt. Vor Beginn der Proben waren beide Schauspieler noch ganz sicher gewesen, dass sie nichts Lebensgefährliches machen würden. Dann wagte sich Simon Schwarz sogar auf das – allerdings extra niedrig gespannte – Hochseil und Bezzel reizte das Messerwerfen. Innerhalb von zwei Tagen lernten beide kleine Artisten- und Shownummern und begeisterten am Ende mit der Zirkusfamilie das Publikum im ausverkauften Zirkuszelt.

Sendetermin "Im Zirkus", die erste von zwei Folgen der „Grenzgänger“, ist am Montag, 17. Juli, ab 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen und bereits ab Freitag, 14. Juli, in der ARD-Mediathek zu sehen. Hier steht sie nach Ausstrahlung für zwölf Monate zur Verfügung.