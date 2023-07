Griasbecka Gorillas laden zum Sommerfestival ein

Am 22. Juli feiert der Verein aus Untergriesbach wieder sein Familienfestival. Um 15 Uhr geht's los. Drei Bands unterschiedlicher Musikrichtungen aus Bayern treten auf.

Das Gorilla Lost Banana Festival, das freundliche Festival aus der Nachbarschaft, lädt Musik- und Festivalbegeisterte auch heuer wieder zu einem außergewöhnlichen Tag ein. Am Samstag, 22. Juli, verwandelt sich Untergriesbach ab 15 Uhr in einen Ort voller musikalischer Vielfalt und Spaß für Jung und Alt. Neben vielen regionalen Bieren gibt Cocktail- und Essensstationen. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Popcorn und so manches zu entdecken. Tickets gibt es vor Ort an der Tageskasse für 20 Euro oder 15 Euro als Familienkarte.

"The Jan Solo Project" tritt beim diesjährigen Festival der Griasbecka Gorillas im Nebel in Untergriesbach auf. Foto: The Jan Solo Project

"Eigentlich wollten wir ein Jahr aussetzen", so der Vorsitzende des Griasbecka Gorillas im Nebel, Florian Zinsmeister. "Aber dann hatte ich doch wieder Hummeln im Hintern und habe die Vorstandschaft überredet mitzumachen." Auch die Vereinsmitglieder packen kräftig mit an, um den Gästen einen unvergesslichen Nachmittag und Abend bieten zu können.

Bands decken ein breites musikalisches Spektrum ab

Das Fest präsentiert in diesem Jahr wieder einige tolle Bands aus Bayern. Die musikalische Reise beginnt mit "Tales of Ojela", einer einzigartigen Band, die sich nicht in Genre-Kategorien einordnen lässt. Keine gewöhnliche Indieband, kein Deutschrap, kein Neosoul oder klassischer Singer-Songwriter - die Musik ist eine Mischung aus Blues, Rock und progressiven Elementen.

"Max Hurricane and the eSKAlators" treten beim diesjährigen Festival der Griasbecka Gorillas im Nebel in Untergriesbach auf. Foto: Max Hurricane And The Eskalators

"The Jan Solo Project" aus München begeistert mit ihrer mitreißenden Mischung aus Rock’n’Roll, Country, Americana, Blues und Soul das Publikum. Seit 2022 wurde das Line-Up um einen Organisten und Pianisten erweitert. Das verleiht dem rauchigen Southern-Rock-Gebräu noch mehr Soul. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist "Max Hurricane & the eSKAlators", eine Ska-Band aus Wasserburg. Seit ihrer Gründung 2004 haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, den authentischen Sound des Ska, Rocksteady und Reggae der 60er und 70er-Jahre aus Kingston und London aufleben zu lassen. Mit sechs Bläsern und einer fesselnden "Riddim-Section" bringen sie eine unglaubliche Vitalität und Dynamik auf die Bühne.

"Tales of Ojela" treten beim diesjährigen Festival der Griasbecka Gorillas im Nebel in Untergriesbach auf. Foto: Daniel Braun

Das Gorilla Lost Banana Festival ist ein Musikfestival, das ein vielfältiges musikalisches Programm bietet. Seit 2020 ist das Festival zu einem Höhepunkt für Musikliebhaber in der Region geworden und lockt zahlreiche Gäste an. (AZ)

