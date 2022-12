Durch die Blumensuche der Griesbeckerzeller Kinder ist ein Buch entstanden

Dass Kinder bunte Blüten suchen, hat Sieglinde Kast zu dem Buch "Boldi und Aichi" inspiriert. Einen Anteil daran hat auch Kasts verstorbene Mutter.

"Wo sind die Blumen?“ fragten vor ein paar Jahren die Buben und Mädchen des Kindergartens Griesbeckerzell. Denn auf den Wiesen rund um den Aichacher Stadtteil fanden sie nichts Buntes mehr, nur grünes Gras, Mais und Getreide. Die Kinder sorgten sich deshalb um Bienen, Käfer und Fledermäuse. Die Suche der Kindergartenkinder nach Margerite, Blutströpfchen und Co. inspirierte drei Griesbeckerzeller Frauen zu einem Buch. "Boldi und Aichi und die Blumen“ heißt es und ist nun druckfrisch auf dem Markt. Die Idee dazu hatte Sieglinde Kast. Die sozial engagierte Geschäftsfrau widmete den Band ihrer 2019 verstorbenen Mutter Marie.

Auch Sieglinde Kasts Mutter hat Blumen geliebt

Kasts Mutter liebte Blumen und belohnte Kinder, die Selbstgepflücktes in ihren Kramerladen brachten, stets mit einem kostenlosen Eis oder Lutscher. In Ingrid und Elfriede Failer fand die Autorin kreative Mitstreiterinnen: Die Schwestern illustrierten die Geschichte mit kunterbunten, freundlichen tierischen und menschlichen Figuren.

Das Buch erzählt die Geschichte des Wald- und Wiesenkobolds Boldi und des Eichhörnchens Aichi (das Kindermaskottchen der Stadt Aichach), die aus braunem Acker eine Blumenwiese werden lassen. Die Würmer im Boden helfen dabei, ebenso wie Maulwurf Max und die Eulen Frau Tagschlaf und Herr Schnarch, die nächtens auf die Blumensamen aufpassen. Die Spatzen Pieps und Schilp vertreiben die gefräßigen Schnecken, und so haben Bienen und Schmetterlinge bald wieder genügend zu essen.

Farbenfroh und fröhlich ist das Buch „Boldi und Aichi und die Blumen“. Foto: Repro: Konstantin Kohler

"Wir möchten den Kindern die Augen öffnen für die Vielfalt der Natur“, sagen die drei Frauen, "und ihnen zeigen, wie alles miteinander zusammenhängt.“ Deshalb wird "Boldi und Aichi und die Blumen“ nun kostenlos in alle Kindergärten des Wittelsbacher Landes gegeben, aber auch in Kindereinrichtungen in Augsburg und München. Möglich ist das, weil die Buchproduktion durch einen Zuschuss aus dem EU-Programm Leader und durch zwei Dutzend regionale Sponsoren mitfinanziert wurde.

Es dauerte drei Jahre, bis das 36-seitige Buch fertig war. Nach dem Schlüsselerlebnis – dass die Kinder rund ums Dorf keine Blumen mehr finden konnten – organisierte Sieglinde Kast mehrere Natur-Events zusammen mit dem Zeller Kindergarten. Ihre Mutter Marie stellte ein Grundstück zur Verfügung, auf dem die Buben und Mädchen Blumensamen ausbrachten. Landwirt Georg Assenbrunner (im Buch Bauer Schorsch) half mit seinem Traktor, die Blühwiese anzulegen und so Lebensraum für Insekten und anderes Getier zu schaffen. Sieglinde Kast fasste schließlich die Erzählungen ihrer Mutter zu der Geschichte "Boldi und Aichi und die Blumen“ zusammen. Ingrid und Elfriede Failer zeichneten dazu die Bilder.

Kindergärten bekommen das Buch "Boldi und Aichi" kostenlos

Kast organisiert regelmäßig Veranstaltungen für und mit Familien, etwa ein jährliches Kartoffelfest, Kräuterbuschenbinden an Mariä Himmelfahrt oder ein Quiz, bei dem die Kinder verschiedene Stationen durchlaufen. Griesbeckerzell verwandelt sich zu diesem Anlass in "Osterhasenhausen“.

Ein Teil der Auflage wird übrigens verkauft. Erhältlich ist das kunterbunte Büchlein zum Preis von 9,95 Euro im Dorfladen von Sieglinde Kast in Griesbeckerzell, im Bauernmarkt in Dasing, in der Bäckerei Bauer in Aichach und auf diversen Weihnachtsmärkten, unter anderem in Affing und Aichach. Bestellungen sind auch unter Telefon 08251/4148 (vormittags) möglich. Der komplette Verkaufserlös wird gespendet. Er kommt Kindereinrichtungen zugute, denn die drei Zeller Frauen wollen an dem Produkt nichts verdienen.