Begegnung auf dem Feldweg: Hund beißt Jogger

Auf einem Feldweg bei dem Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell trifft ein 68-Jähriger auf eine Frau mit mehreren Hunden. Die Begegnung endet schmerzhaft für ihn.

Schmerzhaft ist für einen Jogger am Freitag die Begegnung mit einer Hundebesitzerin gewesen. Er wurde von einem ihrer Hunde gebissen.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, joggte der 68-jährige Mann am Freitag gegen 8.15 Uhr beim Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell auf einem Feldweg in Richtung Zahling, als ihm eine Hundebesitzerin mit mehreren Hunden entgegenkam.

Mann erleidet Bluterguss und Schmerzen am Gesäß

Einer der Hunde biss den Jogger ins Gesäß, so die Polizei. Der Mann habe einen Bluterguss und Schmerzen erlitten. (bac)