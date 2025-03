Das Paartalia-Prinzenpaar kriegt kaum genug vom Fasching

Selbst nach acht langen Wochen Fasching könnte es für Prinzessin Sabrina und Prinz Stefan III. von der Paartalia Aichach ruhig noch eine Zeit lang so weitergehen. Die Hoheiten von Zell ohne See, Prinzessin Corinna und ihr Mann Prinz Christian, freuen sich dagegen auf ein paar freie Tage. Am Rosenmontag brachten die Tollitäten mit ihren Tanzgarden Stimmung in die Redaktion der Aichacher Nachrichten vorbei, gaben eine Kostprobe ihres Programms, überreichten Orden und erzählten, wie sie die Saison erlebt haben.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prinzenpaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis