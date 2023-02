Der Gaudiwurm lässt im verrückten Dorf Bonbons regnen

Nach zwei Jahren Pause findet im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell wieder ein Faschingsumzug statt. Unter den 17 Teilnehmern sind einige Fußgruppen.

Die Tasche ist randvoll mit Süßigkeiten. Ein Fünfjähriger strahlt seine Mutter an und sagt voller Inbrunst: „Das war der beste Tag auf der ganzen Welt.“ Nach zwei Jahren Pause windet sich am Sonntag wieder der Gaudiwurm durch Griesbeckerzell (Stadt Aichach), und in dem verrückten Dorf regnet es Bonbons. Ein paar echte Regentropfen sind auch dabei, die aber der Stimmung keinen Abbruch tun. „Lauter nette Maskerer rundherum“ sieht Moderator Gerold Tausend von seiner erhöhten Position auf dem Aussichtsturm.

Als Kühe und Zwerge maskierte Menschen sind entlang der rund zwei Kilometer langen Umzugsmeile unterwegs. Jesus mit Dornenkrone, blauen Strümpfen und Turnschuhen schreitet vorbei, bärtige Nonnen rennen die Straße entlang. „Glücksbärchen“ Manuel Jagusch lehnt mit pelzigem Kostüm entspannt am Gartenzaun und sieht dem Treiben zu. Neben ihm steht Nicole Bader, die sich als Pokemon Pikachu verkleidet hat. Als Faschingsfans haben die beiden eine ganze Reihe von Kostümen im Fundus. Ebenso wie Töchterchen Sophia. Die Fünfjährige ist heute ein Einhorn mit einer extra Tasche für die Bonbons. Alle drei haben passend zum Kostüm farbig geschminkte Gesichter. Die bunte Schminke wieder abzuwaschen, sei kein Problem, weiß Bader aus Erfahrung. Ihr Tipp: „Darunter eincremen, dann geht es gut weg.“

Anni Ulber ist die „Blume aus dem Wittelsbacher Land“

Schminke braucht Anni Ulber für ihr Kostüm keine. Die Zellerin ist eine von den insgesamt 17 Teilnehmern und ein Urgestein des Umzugs. Sie ist jedes Mal mit einem anderen ausgefallenen Kostüm dabei. Heuer stellt sie die „Blume aus dem Wittelsbacher Land“ dar. Das Ensemble entstehe in Etappen, erzählt sie. Zuerst würde sie an dem breit schwingenden Rock arbeiten, dann am Oberteil, dann falle ihr etwas zum Hut ein. Insgesamt dauere es laut Ulber ein paar Monate, bis sie ihre Ideen so nach und nach zum fertigen Kostüm umgesetzt hat. Beim Umzug ist sie eines der meistfotografierten Motive. „Ein wunderschönes Kostüm“, lobt Umzugspräsident Daniel Schacherl.

Anni Ulber lief im Zug als "Blume aus dem "Wittelsbacher Land" mit. Foto: Erich Echter

Angeführt wird der Umzug wie immer vom Narrenschiff. Warum es nur langsam vorwärtskommt, erklärt Moderator Tausend: „Wie in einer Galeere sitzen da ein paar, die rudern müssen. Deshalb dauert es etwas, bis es kommt.“ Seit 1959, seit es den Umzug in Zell gibt, ist es das Flaggschiff der Veranstaltung.

Gespannt blicken ihm vor allem die Kinder entgegen, die bereits geöffnete Taschen oder umgedrehte Schirme bereithalten, um den erhofften Süßigkeiten-Regen auffangen zu können. Und es regnet fleißig von den Wagen. Insgesamt rund 1,5 Tonnen verteilen allein die Teilnehmer der vier Wagen von der Faschingsgesellschaft Zell ohne See unter den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Das Zeller Narrenschiff führte wie immer den Umzug an: Darauf fuhr der Vorstand von Zell ohne See mit. Foto: Erich Echter

Bei Asterix und Obelix, mit denen die Faschingsfreunde Lindl am Umzug teilnehmen, brodelt außerdem der berühmte Zaubertrank des Druiden Miraculix. Hund Idefix wacht darüber, dass kein Unbefugter sich einen Schöpflöffel voll nimmt.

Handzeller Dorfjugend sind Bier- statt Klimaaktivisten

Die Handzeller Dorfjugend ist unter die Aktivisten gegangen. Allerdings nicht als Klima-, sondern sie wollen als Bieraktivisten die Wirte retten, während hinter ihnen die Feuerwehr Landweid „mit Vollgas zum Löscheinsatz“ unterwegs ist. Den Panzerknackern der KLJB Affing macht die Inflation Kopfzerbrechen. Sie fragen sich: „Was bleibt uns noch bei diesem schwarzen Loch?“

Aus "Entenhausen" waren die "Panzerknacker" nach Zell gekommen: die Landjugend von Affing. Ihnen macht die Inflation Sorgen. Foto: Erich Echter

Alexander Rehm hat der Umzug gut gefallen. Der 38-Jährige hat einen Teil seiner Kindheit in Griesbeckerzell verbracht und erinnert sich noch gut: „Ich habe mir bei den Umzügen die Guzzis durch das Fenster reinwerfen lassen.“ Am Faschingsumzug als Zuschauer dabei zu sein, ist für ihn fast ein Pflichttermin. Er habe ihn in den vergangenen beiden Jahren zwar nicht vermisst, aber „wenn er stattfindet, dann geht man hin und es macht Spaß“. Er habe den Umzug nur etwas größer und länger in Erinnerung, sagt Rehm. Er findet es angenehm, nicht so durchgeschoben zu werden.

Für Michael Wagner aus Haberskirch bei Friedberg war die Zeit ohne Fasching „ein bisschen trostlos“. Er sei zwar nicht der Umzugstyp, räumt er ein. Aber als Vater von drei Kindern verändere sich die Sichtweise. Für Wagners Kinder hat sich der Besuch des Zeller Faschings auf jeden Fall gelohnt. „Sie haben ihre Vorräte an Bonbons für das ganze Jahr aufgefüllt“, sagt er und lacht. Wahrscheinlich war es auch für die drei "der beste Tag auf der ganzen Welt".