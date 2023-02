Aichach-Griesbeckerzell

Der Gaudiwurm lässt im verrückten Dorf Bonbons regnen

Plus Nach zwei Jahren Pause findet im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell wieder ein Faschingsumzug statt. Unter den 17 Teilnehmern sind einige Fußgruppen.

Von Gerlinde Drexler

Die Tasche ist randvoll mit Süßigkeiten. Ein Fünfjähriger strahlt seine Mutter an und sagt voller Inbrunst: „Das war der beste Tag auf der ganzen Welt.“ Nach zwei Jahren Pause windet sich am Sonntag wieder der Gaudiwurm durch Griesbeckerzell (Stadt Aichach), und in dem verrückten Dorf regnet es Bonbons. Ein paar echte Regentropfen sind auch dabei, die aber der Stimmung keinen Abbruch tun. „Lauter nette Maskerer rundherum“ sieht Moderator Gerold Tausend von seiner erhöhten Position auf dem Aussichtsturm.

