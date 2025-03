Es hätte nicht besser laufen können: Alle sind rundum zufrieden mit dem Zeller Umzug

Ein sonniges, friedliches und fröhliches Faschingswochenende liegt hinter dem Aichacher Land. Am Samstagnachmittag feierten Hunderte entspannt mit der Faschingsgesellschaft Paartalia vor dem Aichacher Rathaus. Am Sonntag strömten bei strahlendem Sonnenschein die Menschen zu Tausenden in den Stadtteil Griesbeckerzell, wo die Faschingsgesellschaft Zell ohne See zum 66. Faschingsumzug geladen hatte.

