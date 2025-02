Faschingsumzug in Zell: Alles was Fans wissen müssen

Pünktlich um 14 Uhr sticht am Faschingssonntag, 2. März, das Narrenschiff mit dem typischen Schlachtruf „Zell Ahoi“ in See. So startet traditionell der Faschingsumzug in Griesbeckerzell (Aichach). Die Route von rund 20 Wagen und Fußgruppen verläuft auch diesmal wieder über die Lorenzstraße in die Siedlerstraße und dann zurück über die Feldstraße in Richtung Lorenzstraße.

Während des Umzugs ist die Ortsdurchfahrt für den normalen Verkehr komplett gesperrt. Besucher können Parkplätze außerhalb des Ortes nutzen. Die Stadt Aichach hat einen Shuttlebus-Service organisiert, der Gäste von Aichach nach Griesbeckerzell und wieder zurückbringen wird. Abfahrt der Shuttlebusse ist um 12.15 Uhr und um 13.05 Uhr am Volksfestplatz in Aichach und nach dem Umzug um 16 Uhr und um 16.30 Uhr in Griesbeckerzell.

Um den Verkehr gut regeln zu können, wird die Ortsverbindungsstraße von Griesbeckerzell nach Obergriesbach ab der Hofgartenstraße zur Einbahnstraße. Gleichzeitig wird der Zeller Weg im Nachbardorf Obergriesbach wegen des Faschingsumzugs von 12 bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Griesbeckerzell gesperrt.

Aufgrund erhöhter Sicherheitsauflagen haben die zuständigen Behörden für die Dauer des Faschingsumzugs in der kompletten Gärtnerstraße in Griesbeckerzell ein beidseitiges Parkverbot verhängt, damit diese als Rettungsweg genutzt werden kann. Das Parkverbot gilt auch für Anwohner. (AZ)