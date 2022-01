Aichach-Griesbeckerzell

Kein Umzug, keine Faschingsbälle: Zell ohne See sagt Veranstaltungen ab

Auch 2022 muss das Zeller Narrenschiff eine unfreiwillige Pause einlegen. Die Faschingsgesellschaft Zell ohne See hat den großen Faschingsumzug im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell abgesagt.

Die Corona-Pandemie macht erweist sich auch in der aktuellen Faschingssaison als Spaßverderber für die Narren. Nun reagiert die Faschingsgesellschaft Zell ohne See auf die aktuelle Entwicklung.

